Honda Fit / Jazz Hybrid (регламенты технического обслуживания)

Honda Fit Hybrid, Honda Jazz Hybrid. Хонда Джаз Гибрид.

Второе поколение. Регламенты и интервалы технического обслуживания.

Моторное масло: Honda 0W20, 5W20, Honda Next. Для замены потребуется 3,5 — 4 литра. Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).

Топливный фильтр: каждые 40 000 – 60 000 км (официальная рекомендация, 75 000 км).

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

Жидкость в КПП:

CVT – до 4 литра HMMF (CVTF), интервал замены 25 000 — 30 000 км. При замене жидкости в вариаторах этого поколения не требуется замена фильтров.

ГРМ: установлена цепь. Плановое обслуживание не требуется.

Жидкость в ГУР: Не требуется. Установлена система электроусилителя руля.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется чуть больше 4-х литров жидкости. Для частичной замены, — меньше 4-х.

Свечи зажигания: Ресурс замены 70 000 — 80 000 км. ВНИМАНИЕ! В автомобиле установлены 8 иридиевых свечи зажигания.

Замена тормозных колодок: Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 90 000 км. Рекомендуются колодки проверенных производителей, — Nisshinbo, Nissin, Sumitomo (SEI), или оригинальные тормозные колодки.

Задние тормозные колодки: европейская версия: дисковые тормозные колодки. Ресурс фантастический, — достигает 250 000 км.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега. Для проведения операции потребуются прокладки клапанной крышки и кольца свечных колодцев.

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